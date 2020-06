Des associations lancent une campagne baptisée “1 Masque+1 Mètre= La Vie”

samedi, 13 juin, 2020 à 16:14

Casablanca – Des organisations de la société civile ont lancé, samedi, une campagne de sensibilisation baptisée “1 Masque+1 Mètre= La Vie”, en appui aux efforts des autorités publiques visant à enrayer la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

“Il s’agit d’un message de sensibilisation, de prise de conscience et de pédagogie”, indiquent les initiateurs de cette action, menée par les jeunes militants des organisations du Label Morocco l’Ghedd, en collaboration avec l’association Marocains Pluriels.

“L’objectif de tous est de ‘tendre vers l’objectif 0 cas de coronavirus’, du moins de s’en rapprocher le plus possible, afin de pouvoir sortir du confinement et mettre un terme à cette pandémie dans notre pays”, souligne-t-on encore.

Les promoteurs de cette opération insistent sur “l’exemple, le dialogue et l’écoute” pour convaincre le plus grand nombre possible de citoyens de l’impératif du port du masque et du respect de la distanciation sociale, deux gestes barrières pouvant “sauver des vies”.

D’après les mêmes sources, l’ancienne gloire du football national Mustapha Hadji “a accepté d’être le parrain” de cette opération, apparaissant dans une brève vidéo où il encourage tout un chacun à adopter ces deux gestes simples mais combien importants pour se protéger et protéger les autres.

Un clip réalisé grâce à la contribution de dizaines de jeunes à travers le Royaume sera mis en ligne, dès ce samedi, pour donner davantage de visibilité à cette opération, à côté d’une campagne de communication sur les réseaux sociaux et d’actions sur le terrain dans les prochains jours.