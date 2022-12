Atelier scientifique sur la préservation de l’architecture authentique entre Fès et Al-Qods

mardi, 6 décembre, 2022 à 16:01

L’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) et l’Autorité de Radioprotection, de Sûreté et Sécurité Nucléaires (ARSN) de la Côte d’Ivoire ont signé, mardi à Rabat, un avenant au mémorandum d’entente, paraphé à distance en 2020.