Au deuxième Groupe d’escadrons à cheval des FAR de Khénifra, les appelés poursuivent leur phase de spécialisation dans le domaine équin

vendredi, 3 février, 2023 à 22:11

Khénifra – Quelque 250 appelés du 37è contingent du service militaire poursuivent, au 2è groupe d’escadrons à cheval (GEC) des FAR de Khénifra, leur phase de spécialisation pour acquérir les compétences nécessaires dans le domaine équin.

Motivés par le sentiment d’abnégation et de responsabilité, les 250 appelés poursuivent depuis octobre dernier leur phase de spécialisation dans tout ce qui ce rapporte au domaine équin et au cheval, au vu de son importance dans la consécration des valeurs suprêmes du Royaume et en raison de son rôle héroïque dans la réalisation des gloires de la civilisation marocaine depuis l’antiquité.

Les assujettis, venus des quatre coins du Royaume motivés par le sens du devoir envers la nation, et après une phase de 4 mois dédiée à la Formation commune de base durant laquelle ils ont pu acquérir les bases nécessaires au domaine militaire et aux valeurs morales, ont entamé, au 2è GEC de Khénifra, leur phase de spécialisation dans différents domaines et spécialités en relation directe avec le cheval qui bénéficie d’un intérêt exceptionnel de la part des FAR pour sa préservation comme patrimoine indéfectible de la culture marocaine.

Les appelés sont, à ce titre, formés dans 5 spécialités se rattachant au domaine équin, notamment le palefrenier soigneur chargé de la propreté des chevaux, leur soin ainsi que tous les aspects de la vie du cheval, y compris l’alimentation, les soins médicaux et le pansage.

Le palefrenier soigneur prend en charge les chevaux à l’intérieur comme à l’extérieur de l’écurie en tenant compte du tempérament du cheval.

Parmi les spécialités dispensées au 2è GEC de Khénifra on retrouve l’aide-infirmier vétérinaire chargé de la réalisation des examens généraux et spéciaux des chevaux et de l’identification des signes anormaux chez ces derniers.

L’aide maréchal ferrant est une autre spécialité proposée aux appelés du 2è GEC de Khénifra. L’Aide maréchal ferrant doit se familiariser avec tout ce qui est en relation avec le sabot du cheval et les soins qui doivent lui être prodigués, ainsi que la préparation et la pose des fers à cheval sur les sabots des chevaux, le tout sous la supervision et la direction du vétérinaire.

Dans la spécialité du cordonnier, les conscrits apprennent à confectionner et réparer tout type de chaussures et d’objets en cuir spécifiques à la pratique de l’équitation. Cette spécialité permet aux appelés de maîtriser l’ensemble des étapes par lesquelles passe la confection d’un objet en cuir.

Dans les ateliers du 2è GEC des FAR de Khénifra, les conscrits apprennent, également, la fabrication et la réparation de tous types de selles depuis la conception et la préparation de l’arçon et du cuir jusqu’à ce que la selle soit prête à mettre à dos du cheval. Cette spécialité est celle du maître sellier.

Les recrues apprennent, aussi, dans le cadre d’une dernière spécialité dite de l’Ouvrier des espaces verts, les différents stades de croissance des plantes, ainsi que des connaissances sur la reproduction des arbres et des fleurs, leurs maladies et les moyens de les prévenir.

Dans une déclaration à la M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le Colonel, Ahmed El Hadraoui, commandant le 2è GEC des FAR de Khénifra a souligné qu’après une période d’adaptation à la vie militaire et de consolidation du patriotisme et d’imprégnation des valeurs de discipline aux conscrits des différents centres de formation des Forces Armées Royales, les appelés ont entamé une phase de spécialisation en partenariat avec l’Office de la formation professionnelle et de la promotion de l’emploi (OFPPT) pour leur permettre de s’intégrer confortablement dans le tissu socio-économique.

Après avoir rappelé la mobilisation par les FAR de tous les moyens humains et logistiques nécessaires pour assurer un entraînement qualifié des appelés, M. Hadraoui a rappelé les différentes spécialités dispensées dans le 2è GEC de Khénifra, notamment, la formation dans les métiers de Palefrenier soigneur, d’Aide infirmier vétérinaire, d’Aide maréchal ferrant, de maître sellier, de cordonnier et d’Ouvrier des espaces verts.

Et le commandant du 2è GEC des FAR de Khénifra d’ajouter que la phase de spécialisation se déroule selon les objectifs fixés, en tenant compte du niveau scolaire de chaque appelé, afin de leur permettre d’acquérir sur un même pied d’égalité les compétences nécessaires pour s’intégrer dans la vie active.

Pour sa part, Le Médecin Vétérinaire Lieutenant-Colonel, Hicham El Haskouri a souligné que les appelés apprennent dans le cadre de la spécialité de l’aide infirmier vétérinaire à réaliser des examens généraux et spéciaux des chevaux, à savoir identifier les signes anormaux chez eux et à exécuter les instructions du vétérinaire en ce qui concerne les soins médicaux.

Les appelés sont, de même formés dans le métier d’Aide maréchal ferrant, un métier qui les initient à la préparation et à la pose des fers à cheval sur les sabots des chevaux, a-t-il expliqué.

Le service militaire, dont la reprise intervient en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, vise à consolider le sentiment d’appartenance des jeunes et à leur prodiguer une formation militaire qualifiante, leur ouvrant ainsi des perspectives d’intégration dans le marché de l’emploi.

L’opération de formation des assujettis au service militaire est répartie en deux phases majeures. Une 1ère phase de 4 mois dédiée à la Formation Commune de Base, durant laquelle les conscrits apprennent des leçons importantes dans plusieurs matières, comme l’ordre serré, le règlement et la sécurité militaires, l’éducation morale et civique, l’éducation physique, l’histoire militaire, l’éducation religieuse avec pour but de faire admettre aux jeunes appelés les valeurs morales.

Une 2ème phase, d’une durée de 8 mois dite de spécialisation, portera sur une formation professionnelle à la fois théorique et pratique pour développer de nouvelles compétences afin d’apprendre à l’appelé un métier qui lui faciliterait l’intégration au marché du travail.