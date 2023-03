Au Maroc, les femmes et les filles pointent au coeur du nouveau modèle de développement (ministre)

mardi, 7 mars, 2023 à 16:45

Nations Unies (New York) – La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar a souligné, à New York, que les femmes et les filles sont au cœur du nouveau modèle de développement adopté au Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.