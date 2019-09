Un autocar renversé dans la province d’Errachidia: Les corps de trois autres personnes portées disparues retrouvés (autorités locales)

dimanche, 8 septembre, 2019 à 15:41

Les éléments de la police de Tan Tan et de Laayoune ont arrêté, samedi soir sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, six personnes âgées entre 33 et 39 ans, pour liens présumés avec un réseau criminel actif dans l’organisation de l’immigration clandestine et la traite des êtres humains.