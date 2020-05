Autoroute Casablanca-Berrechid: suspension de la circulation entre les échangeurs Sidi Maarouf-Aéroport international Mohammed V

vendredi, 8 mai, 2020 à 22:31

Rabat-La circulation sur l’autoroute Casablanca-Berrechid sera suspendue dans les deux sens entre l’échangeur Sidi Maarouf et l’échangeur de l’aéroport international Mohammed V, entre la nuit du 09 au 10 mai 2020 et le 15 mai, en raison des travaux de remplacement du pont ferroviaire desservant l’aéroport par deux ponts métalliques, a annoncé la Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM).

Cette suspension qui s’inscrit dans le cadre du projet d’élargissement de l’autoroute Casablanca-Berrechid, est due aux travaux de reconstruction et de remplacement du pont ferroviaire desservant l’Aéroport international Mohammed V par deux ponts métalliques de type RAPL, qui ont atteint la phase de pose de l’ossature métallique du 1er pont.

Les travaux entraineront des perturbations du trafic entre l’échangeur Sidi Maarouf et l’échangeur de l’aéroport international Mohammed V entre la nuit du 09 au 10 mai et le 15, précise la société dans un communiqué, ajoutant que de minuit du 09-10/05/2020 jusqu’à 6H du matin du 10/05/2020, la circulation dans les deux sens de l’autoroute entre l’échangeur Sidi Maarouf et l’échangeur de l’aéroport international sera suspendue.

Ainsi, les clients-usagers empruntant l’autoroute en provenance de Casablanca, El Jadida et Rabat et à destination de Berrechid sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Mediouna (contournement de Casablanca) et d’emprunter la route régionale 315, puis la route nationale 1 pour ensuite regagner l’autoroute au niveau de l’échangeur de l’aéroport international Mohammed V.

Les clients-usagers empruntant l’autoroute en provenance de Berrechid et à destination de Casablanca, El Jadida et Rabat sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de l’aéroport international Mohammed V et d’emprunter la route nationale 1, puis la route régionale 315 pour ensuite regagner l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de l’échangeur Médiouna, selon le communiqué.

La circulation sera également suspendue sur le sens Casablanca-Berrechid de 6H du matin du 10/05/2020 jusqu’à minuit du 14-15 mai, note le communiqué, précisant qu’elle sera maintenue sur l’autoroute à travers un basculement provisoire de la circulation vers le sens Berrechid-Casablanca (1 voie dédiée à chaque sens).

Selon la même source, ADM a procédé à l’installation des dispositifs de sécurité et des panneaux de signalisation nécessaires aux endroits appropriés pour faciliter la circulation des clients-usagers et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux.

Elle a invité les clients-usagers à contacter le centre d’appel au No 5050 et à consulter l’appli ADM Trafic pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané.