Averses orageuses localement fortes jeudi dans plusieurs provinces du Royaume (Bulletin spécial)

jeudi, 5 septembre, 2019 à 12:40

Comme à chaque rentrée scolaire, les librairies se trouvent envahies en ces temps par les parents et tuteurs, lieux incontournables pour se procurer les manuels et autres fournitures scolaires dont leurs enfants ont besoin, chacun selon son niveau et son établissement, mais cet exercice, s’il est habituel, les met en permanence face au dilemme des dépenses exagérées et des listes “interminables” de fournitures scolaires demandées.