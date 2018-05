Averses orageuses localement fortes prévues dans certaines régions du Royaume (Bulletin météorologique spécial)

lundi, 7 mai, 2018 à 20:01

Rabat – Des averses orageuses localement fortes sont prévues du lundi 7 mai à 19h00 au mardi 8 mai à 06h00 dans certaines régions du Maroc, annonce la Direction de la météorologie nationale dans un bulletin spécial.

Ces averses orageuses intéresseront localement les provinces d’El Hajeb, Sefrou, Meknès, Fès, Moulay Yakoub, Boulemane, Midelt, Figuig et Jereda et seront parfois accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages, précise le bulletin spécial.

Des averses modérées pourront intéresser durant la même période les provinces d’Ifrane, Khénifra, Taza, Taounate, Khémisset, El Haouz, Rehamna et Kelâa Sraghna, ajoute la même source.