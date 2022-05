Avortement par la Marine Royale d’une opération de trafic de stupéfiants au large de Tanger: 1,5 tonne de drogue saisie

samedi, 28 mai, 2022 à 14:18

Rabat – Un garde-côte de la Marine Royale en patrouille maritime en Méditerranée a avorté, vendredi, une opération de trafic de stupéfiants, après une course poursuite d’une embarcation rapide au large de Tanger, apprend-on de source militaire.

L’opération a permis la saisie de 41 ballots de stupéfiants, d’un poids total d’environ une tonne et demie, acheminée vers le port de Tanger Ville et remise à la Gendarmerie Royale locale pour enquête et procédures d’usage, souligne-t-on de même source.