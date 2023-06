Awrach 2: Environ 1.000 emplois en perspective dans la province de Larache

mercredi, 7 juin, 2023 à 12:29

Larache – Les projets qui seront lancés par le Conseil provincial de Larache dans le cadre du programme “Awrach 2” contribueront à la création d’environ 1.000 emplois temporaires dans la province au titre de 2023.

Le Conseil provincial de Larache a récemment lancé un appel à manifestation d’intérêt au profit des coopératives et des associations pour la mise en oeuvre de 47 chantiers généraux temporaires dans différents domaines, qui ont été adoptés par le Conseil lors de sa session extraordinaire du mois d’avril.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le sillage de la mise en œuvre des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI visant à promouvoir le développement économique et social, et de l’intérêt particulier accordé par le Nouveau modèle de développement à la création d’emploi, entre dans le cadre de la convention de partenariat signée entre ministère de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences et le conseil provincial de Larache.

Les chantiers programmés répondent aux besoins des citoyens en réalisant des chantiers provisoires dans le cadre de l’intérêt général et du développement durable, et en permettant aux bénéficiaires de se former dans le cadre de ces chantiers, afin d’acquérir de nouvelles compétences et de développer leur esprit d’équipe au travail et de citoyenneté, en vue de renforcer leur insertion sur le marché du travail.

Ainsi, les chantiers sélectionnés couvrent toutes les communes urbaines et rurales de la province de Larache. Ils portent notamment sur l’aménagement forestier et la lutte contre les incendies de forêts, l’organisation et la numérisation des archives des administrations publiques, le nettoyage des plages, l’approvisionnement en eau potable de certaines zones reculées, la fourniture de services dans des établissements d’assistance sociale, la réhabilitation des sites historiques, de la médina et des sanctuaires, la rénovation des établissements scolaires, et la collecte des déchets plastiques.

Il est à noter que le programme “Awrach 1”, mis en œuvre en 2022, a bénéficié à environ 1.507 personnes au niveau de la province de Larache, dont 12% de femmes, réparties sur 35 chantiers.