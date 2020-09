Azemmour : Arrestation d’un individu soupçonné de liens avec un réseau criminel de trafic international de chira (DGSN)

dimanche, 6 septembre, 2020 à 23:16

Rabat – Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont arrêté, dimanche, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un individu aux antécédents judiciaires, soupçonné d’être lié à un réseau criminel s’activant dans le trafic international de la résine de cannabis (chira).

Cette opération a été menée au niveau du douar Al Issawi à Tnine Chtouka, près d’Azemmour, en coordination sur le terrain avec les éléments de la Gendarmerie royale, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les perquisitions effectuées à l’intérieur d’une ferme a permis la saisie de 110 ballots de chira d’un poids total de 3,7 tonnes, ainsi que d’un grand canot pneumatique et de deux moteurs soupçonnés d’être utilisés dans le trafic international de drogue par voie maritime.

Le mis en cause, 37 ans, a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée par la BNPJ sous la supervision du parquet compétent en vue d’interpeller toutes les personnes impliquées dans ce réseau criminel et de déterminer les ramifications régionales et internationales et les liens potentiels de ce dernier avec les réseaux internationaux de trafic de drogue, souligne le communiqué.

Cette opération sécuritaire qualitative, ajoute la même source, s’inscrit dans le cadre des interventions sécuritaires conjointes entre les services de sureté nationale et la DGST visant à lutter contre les réseaux internationaux de trafic de stupéfiants et de psychotropes.