Azemmour: Le Pavillon Bleu flotte sur la plage El Haouzia pour la 18ème fois consécutive

vendredi, 26 juillet, 2024 à 23:06

Azemmour – Une cérémonie officielle a été organisée, vendredi à la plage El Haouzia d’Azemmour, qui a hissé le Pavillon Bleu pour la 18ème année consécutive dans le cadre du programme “Plages Propres”, initié par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de la présidente du Conseil communal d’El Haouzia, des représentants des autorités locales, des élus, des responsables des services extérieurs ainsi que des associatifs.

Cette labellisation pour la 18ème fois consécutive de cette plage située à seulement deux kilomètres d’Azemmour est motivée par son respect des critères de propreté, de la qualité des services de plage et de la préservation de la qualité de l’eau de baignade, ainsi que toutes les conditions de camping et de baignade, notamment les installations sanitaires, la surveillance et la signalisation, outre des accès adaptés aux personnes en situation de handicap.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-président du Conseil communal d’El Haouzia, Mahfoud Ghraba, s’est dit honoré par cette consécration qui représente un acquis important et le couronnement des efforts engagés par les services dudit Conseil ainsi que l’ensemble des partenaires.

Et d’ajouter que cette consécration n’est pas le fruit du hasard mais tout au contraire, le résultat d’une mutualisation des efforts de tous les intervenants et partenaires qui œuvrent infatigablement pour offrir un cadre idéal et sûr à la baignade et la détente, outre une animation appropriée.

De même, Abdelaziz Hili, coordinateur entre la partie qui parraine la plage, le Conseil communal d’El Haouzia et les associations, a mis en avant les tâches assumées par l’ensemble des acteurs et partenaires dans le maintien de la propreté de la plage, sa sécurisation ainsi que la programmation de multiples activités sportives.

Il a, dans ce cadre, plaidé pour une sensibilisation ciblée des générations montantes en faveur de la préservation de l’environnement marin.

Le label “Pavillon bleu” est une référence internationale dans le domaine de la qualité des sites balnéaires, délivré par la Fondation Internationale pour l’Education à l’Environnement (FEE) pour distinguer les sites balnéaires qui répondent aux critères de qualité et de sécurité.

Ce label, attribué annuellement depuis 2022 par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, flottera en 2024 sur 27 plages, quatre ports de plaisance et, pour la première fois au Maroc, sur un lac de montagne.