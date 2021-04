Azilal: Le Conseil provincial consacre 50 MDH pour la réalisation de plusieurs projets de développement

mercredi, 7 avril, 2021 à 23:01

Azilal – Le conseil provincial d’Azilal s’est réuni, mercredi, en session extraordinaire avec à l’ordre du jour la reprogrammation des crédits budgétaires non utilisés et l’examen et l’adoption de plusieurs projets de développement d’un investissement de 50 millions de dirhams (MDH).

Cette réunion, qui s’est tenue au siège du secrétariat général de la province d’Azilal, s’est déroulée en présence du président du Conseil provincial d’Azilal, Mohamed Al Korchi, et du gouverneur de la province d’Azilal, Mhamed Atfaoui.

Lors de cette session extraordinaire au titre du mois d’avril, le Conseil a approuvé l’ensemble des points figurant à l’ordre du jour de cette réunion.

Ainsi, le Conseil a approuvé la reprogrammation des crédits budgétaires non utilisés ainsi qu’un projet de convention de partenariat portant sur l’aménagement de la ville de Demnat d’un investissement de 30 MDH.

Dans le cadre de cette convention, plusieurs espaces verts seront aménagés (22 MDH), un centre multifonctionnel sera construit et équipé (5 MDH), et deux terrains de proximité seront réalisés (3 MDH).

Par la suite, il a été procédé à l’examen et à l’adoption d’une convention de partenariat entre le Conseil provincial et le groupement des collectivités territoriales du Haut et Moyen Atlas en vue de l’acquisition d’un terrain pour la construction d’un noyau universitaire à Azilal. Une enveloppe budgétaire de 3,5 MDH a été allouée à ce projet.

A cette occasion, le Conseil a approuvé aussi un projet de convention de partenariat pour la réalisation de pistes en vue de désenclaver les zones rurales prévues par le contrat-programme 2020-2022 entre l’Etat et la région de Béni Mellal-Khénifra. La contribution du Conseil à ce projet s’élève à 20 MDH.

Une convention de partenariat entre le Conseil provincial et Maroc Télécom en vue de raccorder le centre d’Ouzoud à la fibre optique a été également adoptée lors de cette réunion de même qu’une convention de partenariat entre le Conseil provincial et l’Association des oeuvres sociales des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur à Azilal.

Le Conseil a en outre examiné et approuvé une convention de partenariat relative à la réalisation d’un marché hebdomadaire dans la commune Bni Ayat. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures de base de cette commune et des efforts visant à stimuler l’activité économique, répond aux besoins socio-économiques des habitants et permettra de générer des ressources financières stables pour le budget.

D’un coût global de 7,9 MDH, ce projet sera réalisé par une contribution du ministère de l’Intérieur de 6 MDH et du Conseil provincial de 1,5 MDH.

Le Conseil a également examiné et adopté une convention de partenariat relative au plan provincial d’inclusion économique des jeunes.