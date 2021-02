Azilal: Démarrage de la vaccination dans les rangs de la famille de l’enseignement

mardi, 2 février, 2021 à 14:51

Azilal – L’opération de vaccination contre le nouveau Coronavirus a été lancée, mardi, au profit du personnel de l’éducation nationale à Azilal.

Cette campagne a démarré avec la vaccination des membres du personnel du siège social de la Direction provinciale du ministère de l’éducation nationale à Azilal.

A cette occasion, une cinquantaine de cadres pédagogiques, administratifs et techniques ont reçu la première dose du vaccin anti Covid-19, dans le plein respect des mesures préventives mises en place dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie, a indiqué le Directeur provincial de l’éducation nationale à Azilal, Fouad Badis.

Cette opération se poursuivra le long de cette semaine en vue de vacciner quelque 1.500 personnes parmi le personnel de l’enseignement au niveau de la province d’Azilal, a ajouté M. Badis dans une déclaration à la MAP.

Il a en outre indiqué que toutes les mesures ont été prises en vue d’assurer le succès de cette opération, citant notamment l’aménagement de centres de vaccination au sein de certains établissements d’enseignement répartis sur six circonscriptions territoriales.

M. Badis a également évoqué l’encadrement et l’accompagnement des responsables des centres de vaccination ainsi que l’établissement des listes des bénéficiaires suivant les critères d’éligibilité et de priorité en vigueur.

A la veille du lancement de cette opération, le Directeur provincial de l’éducation nationale à Azilal a tenu une réunion de coordination avec le comité de suivi de la campagne de vaccination ainsi qu’avec les responsables des centres de vaccination pour discuter des préparatifs et des mesures d’ordre organisationnel et logistique.

Cette réunion a été l’occasion d’examiner les mesures mises en œuvre en coordination avec les autorités locales et sanitaires en vue du lancement de l’opération de vaccination dans les rangs du personnel de l’enseignement.

L’accent a été mis sur l’importance d’élaborer un plan de communication fédérateur pour assurer la mobilisation et la pleine adhésion de l’ensemble du personnel à cette campagne de vaccination dont la première phase concerne uniquement les cadres pédagogiques, administratifs et techniques âgés de 45 ans et plus.

Dans la perspective du déploiement de cette opération, sept centres de vaccination de proximité ont été aménagés au sein de l’annexe de la Direction provinciale de l’éducation nationale à Azilal, du lycée qualifiant Ouzoud, du lycée collégial Afourer, du lycée Mokhtar Soussi à Tidili, du lycée Tifariti à Abzou, du lycée Houman Fetouaki à Demnat et du lycée qualifiant Ouaouizeghte.