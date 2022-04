Azilal : Impact positif des dernières précipitations sur les pâturages de montagne

mercredi, 20 avril, 2022 à 19:29

La délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a publié son rapport annuel d’activités au titre de l’année 2021, portant sur six axes dont le soutien aux programmes de préparation à la réinsertion et le renforcement de la sûreté et de la sécurité dans les prisons.