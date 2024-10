Azilal : Le taux d’avancement des travaux de construction du barrage sur l’Oued Lakhdar a atteint 35% (responsable)

mardi, 15 octobre, 2024 à 12:10

Commune d’Ait Majden (Province Azilal) – Le taux d’avancement des travaux de construction du barrage sur l’Oued Lakhdar dans la commune d’Ait Majden (Azilal) a atteint 35%, a souligné le chef d’aménagement de ce barrage, Ali Kerdad.

La construction de ce barrage pour un montant de 1.7 milliard de DH s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions Royales visant à garantir l’eau potable et à renforcer la sécurité hydrique du pays, a précisé M. Kardad dans une déclaration à la MAP, relevant que les travaux de cet ouvrage seront achevés en octobre 2026.

S’inscrivant également dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2022-2027, cet ouvrage hydraulique est de nature à renforcer l’alimentation de la province d’Azilal en eau potable et d’irrigation en plus de contribuer à la protection de celle-ci contre les inondations et à une meilleure production d’électricité, a-t-il expliqué.

Il contribuera également à l’irrigation des terrains à l’aval de la structure hydraulique et à la valorisation des eaux destinées à la production d’électricité au niveau du barrage Idriss 1er outre le transfert des eaux du bassin d’Oum Er Rbia vers Al Haouz pour l’alimentation de la ville de Marrakech en eau potable, poursuit M. Kardad.

Le montant global de construction de ce barrage dont la capacité de stockage se chiffre à 151 millions m3 comprend les travaux de génie civile, les travaux hydromécaniques ainsi que l’expropriation du foncier pour utilité publique, a-t-il précisé, faisant savoir qu’un total de 50 familles de la région bénéficient d’emplois directs dans le cadre de ce projet.

Au sujet des spécificités de cette installation, M. Kardad a fait savoir que ce barrage est composé d’une digue en béton compacté à rouleau de 110 mètres de hauteur et d’une digue de col d’une longueur de plus de 1 km et d’une hauteur de 30 mètres maximale favorisant une meilleure sauvegarde des eaux du barrage.

Il est à rappeler que dans le cadre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027, deux barrages sont en cours de réalisation dans les provinces de Béni Mellal et d’Azilal.

Il s’agit du barrage sur Oued Lakhdar et celui de Tagzirt sur l’Oued Darna dans la province de Béni Mellal d’une capacité de 83 Mm3. Un troisième barrage a été lancé en 2024 dans la province d’Azilal. Il s’agit du barrage de Tiouzgha avec une capacité de stockage de 160 Mm3.

En parallèle, et durant la période 2022-2024, il est programmé la réalisation d’une douzaine de petits barrages et lacs collinaires : cinq à Khénifra, trois à Khouribga, deux à Béni Mellal et deux à Azilal.

Le programme de la réhabilitation des petits barrages, pour la même période, concerne trois barrages à Béni Mellal et sept barrages à Khouribga. L’impact des petits barrages et lacs collinaires est fort important sur la population locale, dans la mesure où ils offrent des possibilités de développement de la petite irrigation et l’abreuvement du cheptel, en plus de la protection contre les inondations.