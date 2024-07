#B7ar Bla Plastic# : Campagne de sensibilisation pour les enfants des colonies de vacances à Saïdia

mercredi, 10 juillet, 2024 à 18:04

Saïdia – Une campagne de sensibilisation à la pollution des océans a été organisée, mardi sur la plage de Saïdia, au profit des enfants de la colonie de vacances du ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication.

Lors de cette manifestation, initiée dans le cadre de la 5ème édition de l’opération #B7ar Bla Plastic” (Une mer sans plastique) qui se poursuit jusqu’au 15 septembre, les enfants de la colonie ont bénéficié d’activités de sensibilisation sur la protection du milieu marin et la biodiversité, les déchets marins, ainsi que de cours théoriques et pratiques de plongée et de natation.

Cette opération, lancée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement sous la présidence de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, s’inscrit dans le cadre de la 25ème saison du programme “Plages propres”, qui concerne cette année 109 plages, dont 27 plages labellisées “pavillon bleu”, en plus de quatre ports de plaisance et, pour la première fois, un lac naturel.

Cette initiative, organisée en partenariat avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, l’association “plongée et conservation de l’environnement” de Nador, vise à sensibiliser les jeunes à l’importance de garder les plages et les mers propres et de lutter contre la pollution plastique.

Le responsable de l’opération #b7arblaplastic au sein de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, Sami El Iklil, a déclaré à la MAP que cette campagne de sensibilisation sur la plage de Saïdia, qui porte le label Pavillon bleu depuis 2013, est la 3ème étape après Rifiyine et Fnideq.

Il a expliqué que l’objectif est de sensibiliser les enfants de la colonie sur le patrimoine naturel, économique et environnemental dont regorge cette région et sur l’impact des déchets plastiques sur le milieu marin et la biodiversité.

De son côté, le président de l’association “Aswar Fès”, qui participe à l’organisation de cette colonie de vacances, Mohamed Jamal Nkhila, a salué cette activité environnementale qui vise à sensibiliser les enfants sur l’importance de préserver la propreté des mers et des océans et sur l’impact de la pollution sur le milieu marin, le changement climatique et la biodiversité.