Bac 2020 : Le conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra fait don de plus de 42.000 masques de protection

mercredi, 1 juillet, 2020 à 14:29

Béni Mellal – L’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Béni Mellal- Khénifra a reçu un don de 42.665 masques de protection pour les candidats au baccalauréat et les cadres administratifs et pédagogiques chargés de la supervision des examens.