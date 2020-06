Bac 2020: L’association des régions du Maroc fait don de plus de 560.000 masques de protection

mercredi, 24 juin, 2020 à 23:58

Rabat -L’association des régions du Maroc a fait un don de plus de 560.000 masques de protection (visières) au profit de tous les candidats du baccalauréat de la session de 2020, ainsi que le corps enseignant et administratif chargé de la supervision des examens.

Cette initiative a pour vocation d’appuyer les mesures préventives prises par le ministère de l’Éducation nationale, ainsi que de préserver la santé et la sécurité sanitaire des candidats et du personnel éducatif et administratif, selon un communiqué conjoint du ministère et de l’association des régions du Maroc.

Tout en saluant cette initiative louable qui profitera à toutes les académies régionales de l’éducation et de la formation, le ministère a exprimé ses plus vifs remerciements à tous les conseils des régions du Maroc pour leur mobilisation et leur implication citoyenne dans la réussite de cette épreuve nationale de grande importance, indique le communiqué.