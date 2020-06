BAC-2020: les candidatures d’accès aux centres des CPGE se poursuivent jusqu’au 12 juillet

mardi, 2 juin, 2020 à 23:10

Les ambassadeurs Omar Hilale du Maroc et Jürg Lauber de la Suisse ont lancé, mardi à New York, le processus de renforcement des Organes de suivi et de mise en œuvre des Traités Conventionnels des droits de l’Homme des Nations-Unies, lors d’une réunion virtuelle.