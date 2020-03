BAC 2020 : les documents encadrant les examens envoyés aux candidats (ministère)

lundi, 30 mars, 2020 à 22:55

Rabat-Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a indiqué, lundi, avoir envoyé à tous les candidats aux examens du baccalauréat sur leur adresse mail “codemassar@taalim.ma” tous les documents encadrant ces épreuves.

Cette opération vise à renforcer la communication avec les candidats et encadrer leurs efforts de préparation pour passer les examens, tout en leur permettant de s’informer de tous les aspects juridiques et organisationnels, des nouveautés relatives aux épreuves du baccalauréat pour la session 2020 et celles liées à “l’enseignement et l’apprentissage à distance” dans le cadre des mesures préventives prises en vue de lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19), indique un communiqué du ministère.

Ces documents comprennent un guide du candidat pour la session de 2020, la décision relative à l’organisation de l’examen national unifié du baccalauréat et un lien pour l’accès au dossier des cadres référentiels de toutes les épreuves.

Ils proposent également un lien pour accéder aux sujets et aux éléments de réponse concernant les épreuves des sessions précédentes de la session 2008 à 2019 et les performances exemplaires des candidats réalisées au titre des sessions antérieures, en plus de la loi 02.13 sur la répression des fraudes aux examens scolaires et les données relatives à l’orientation post-bac.

Le ministère a rappelé que l’accès à l’adresse mail se fera via les liens suivants “wwww.taalim.ma” en entrant le compte CodeMassar@taalim.ma et le mot de passe. Au cas où l’étudiant ne dispose pas du mot de passe ou l’a oublié, il peut accéder au service en ligne “https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve” disponible dans l’espace moutamadris.