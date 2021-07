Bac 2021: Dakhla-Oued Eddahab enregistre le taux de réussite le plus élevé au Maroc avec 93,83 %

mardi, 13 juillet, 2021 à 21:50

Dakhla – La région de Dakhla-Oued Eddahab a enregistré le taux de réussite des candidats scolarisés le plus élevé au niveau national, avec 93,83%, au terme des sessions ordinaire et de rattrapage de l’examen national normalisé du baccalauréat, au titre de l’année 2021, a annoncé l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF).

Le taux de réussite des candidats scolarisés de sexe féminin ayant passé les sessions ordinaires et de rattrapage a atteint 96,84 %, précise un communiqué de l’AREF de Dakhla-Oued Eddahab.

Quelque 1.676 candidats sur un total de 1.971, toutes filières confondues, ont décroché le baccalauréat au titre de 2021, dont 886 de filles, soit un taux de réussite de 85,03 %.

Le nombre des candidats ayant réussi la session de rattrapage de l’examen unifié du Baccalauréat s’élève à 348 sur un total de 513, dont 157 candidates. De ce chiffre total, le taux de réussite des candidats scolarisés est de l’ordre de 80,69 %, alors que 54,72 % sont des candidats libres, selon des données de l’AREF.

L’académie a, par ailleurs, salué l’adhésion active des autorités locales, des services de sécurité, de la famille de l’éducation et de la formation de la région et des parents des candidats, mettant en avant les efforts déployés par tous les intervenants pour faire aboutir cette échéance nationale , malgré les conditions liées à la pandémie de la Covid-19.