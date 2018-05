Baccalauréat 2018: Adaptation des conditions des examens aux personnes en situation de handicap

jeudi, 24 mai, 2018 à 15:01

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé, exceptionnellement, d’adapter les conditions des examens aux candidats souffrant de handicap mental et ceux souffrant d’autisme et de surdité qui vont passer l’examen régional de la première année et l’examen national unifié du Baccalauréat, au titre de la session 2018.