Baccalauréat-2020: Un taux de réussite de près de 85% chez les non-voyants (OAPAM)

jeudi, 16 juillet, 2020 à 20:54

Rabat-Le taux de réussite des candidats scolarisés non voyants aux examens du baccalauréat, session normale juillet 2020, a atteint 84,81% au niveau national, contre 85,71% chez les candidats libres, a indiqué l’Organisation alaouite pour la protection des aveugles au Maroc (OAPAM).

Le nombre des candidats ayant réussi l’examen du baccalauréat au niveau national s’élève à 67, sur un total de 79, alors que le nombre des candidats libres ayant validé leurs épreuves a atteint 6 sur 7 au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra, précise l’OAPAM dans un communiqué, ajoutant que 11 candidats scolarisés et 1 candidat libre passeront la session de rattrapage.

Ces candidats, poursuit la même source, relèvent de l’Institut Mohammed VI pour l’éducation et l’enseignement des aveugles à Témara, des Instituts de l’OAPAM à Casablanca, Fès, Meknès, Oujda et Béni-Mellal, de l’Institut Abou El Abbas Sebti des non-voyants à Marrakech et de l’Institut Moulay El Hassan pour l’éducation et la formation des non-voyants de Taroudant.

l’Organisation, présidée par Son Altesse la Princesse Lalla Lamia, a souligné que les candidats libres relevant de la région Rabat-Salé-Kénitra se sont inscrits via le Centre socio-éducatif de Salé, relevant de l’OAPAM, qui leur a offert des cours de soutien et de l’accompagnement durant toute l’année.