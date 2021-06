Baccalauréat 2021 : début des épreuves de l’examen national unifié

mardi, 8 juin, 2021 à 11:33

Plonger dans l’océan, aux côtés des nudibranches multicolores, des gorgones, des poulpes et des araignées de mer, pour explorer ce monde miraculeux et étudier les espèces de faune ou de flore sous-marine ainsi que leurs milieux…l’océanographe, scientifique de haut niveau, à la croisée de plusieurs disciplines, effectue des recherches afin de mieux connaître les fonctionnements particuliers des océans et d’évaluer leurs ressources.