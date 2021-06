Baccalauréat-2021 : Un taux de réussite de 68,43% (ministère)

dimanche, 20 juin, 2021 à 14:37

Tibu Maroc, l’Ong spécialisée dans l’éducation et l’insertion des jeunes par le sport, et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont célébré, samedi à Casablanca, la journée mondiale des réfugiés autour d’un programme intitulé “Dunk for Refugees”.