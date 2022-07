Baccalauréat 2022 : un taux de réussite de 82,25 % après la session de rattrapage

lundi, 25 juillet, 2022 à 10:35

Errachidia – Le taux de réussite aux examens du Baccalauréat a atteint, après les sessions 2022 normale et de rattrapage, 82,25 % au niveau de la région de Drâa-Tafilalet, a indiqué l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF).

Dans un communiqué, l’AREF a précisé qu’un total de 14.657 élèves scolarisés ont passé avec succès les examens du Baccalauréat (2022) dans la région de Drâa-Tafilalet, soulignant que la session de rattrapage s’est déroulée dans un climat positif, marqué par une forte implication de l’ensemble des acteurs concernés.

La même source a fait savoir que le taux de présence lors de la session de rattrapage a atteint 91,39 % pour les candidats scolarisés, alors que le nombre des élèves ayant passé avec succès cette épreuve s’élève à 2.438.

L’AREF souligne que le taux de réussite le plus élevé de la région de Drâa-Tafilalet a été enregistré dans la province de Ouarzazate (85,83 %), suivie de celles de Tinghir (83,75 %), d’Errachidia (83,22 %), de Zagora (82,06 %) et de Midelt (74,28 %).

L’Académie régionale s’est félicitée de l’implication active des cadres pédagogiques et administratifs pour garantir l’égalité des chances de l’ensemble des candidats, ainsi que la réussite de cette échéance nationale à tous les niveaux.

Elle a salué les efforts déployés, dans le même sens, par les autorités régionales, provinciales et locales, ainsi que par les services de santé et de sécurité et les autres partenaires.