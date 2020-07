Baccalauréat: Quelque 870 détenus passent les épreuves

vendredi, 3 juillet, 2020 à 15:51

Casablanca – Quelque 870 pensionnaires des établissements pénitentiaires passent les examens du baccalauréat au titre de la session normale de 2020, répartis sur 48 centres au niveau national, a-t-on annoncé au cours du lancement officiel de ces épreuves à la prison locale d’Ain Sbaa 1 à Casablanca.

Les examens se déroulent dans des conditions de sécurité sanitaire maximale dans le contexte du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on constaté à l’occasion du coup d’envoi de cette édition par le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, en présence du ministre de la Santé Khalid Ait Taleb, et du délégué général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR), Mohamed Salah Tamek.

Dans une déclaration à la presse, M. Amzazi s’est félicité de la qualité de la coordination entre la direction provinciale de l’éducation nationale, l’Académie régionale de Casablanca-Settat et la prison locale, qui a rendu possible l’organisation de ces examens dans de bonnes dispositions, tout en soulignant la pertinence des partenariats entre le ministère et la Délégation générale.

Grâce à cette coopération, les pensionnaires des établissements pénitentiaires peuvent passer les examens dans des conditions propices, à la lumière du protocole de précaution et de prévention mis au point par les autorités compétentes.

Pour sa part, le directeur de l’action socio-culturelle au profit des détenues et de la réinsertion à la DGAPR, Moulay Driss Aguelmam, a assuré que son institution est soucieuse de permettre aux pensionnaires de jouir de l’un de leurs droits élémentaires qu’est l’éducation, à travers l’organisation de ces épreuves au sein des établissements pénitentiaires.

La conjoncture liée à la pandémie du coronavirus a imposé la création de nouveaux centres d’examens, passés cette année de 15 à 48 centres, pour pouvoir faire respecter les consignes sanitaires, en limitant les transfert des candidats vers des centres externes.