Le baccalauréat, un tournant important dans le parcours scolaire et personnel des élèves, avec de nouvelles perspectives

mercredi, 15 juillet, 2020 à 21:22

Rabat – Le baccalauréat constitue un tournant important dans le parcours scolaire et personnel des élèves et leur ouvre de nouvelles perspectives pour plus de réussites, a souligné, mercredi, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

S’adressant aux élèves, parents et cadres pédagogiques et administratifs à l’occasion de l’annonce des résultats du baccalauréat, M. Amzazi a félicité les élèves admis lors de la session normale, qui sont plus de 169.000, soit un taux de réussite de 63.08%, dont 100.000 ont obtenu le baccalauréat avec mention.

Le ministre a également souhaité une bonne continuation aux admis dans leurs études supérieures, tout en les invitant à garder leur esprit de volonté et d’ambition pour exceller encore plus.

Il a, en outre, souhaité bonne chance à ceux et celles qui passeront la session de rattrapage, “qui se déroulera dans le respect des mêmes mesures de prévention et d’organisation”, tout en les appelant à plus de persévérance et de rigueur pour réussir.

M. Amzazi a tenu à remercier les parents d’élèves pour leur accompagnement quotidien de leurs enfants, surtout durant la période de la préparation de l’examen, ainsi que pour leur adhésion positive à toutes les mesures prises par le ministère.

Le ministre a également remercié l’ensemble des enseignants pour leur adhésion et leur esprit patriotique dans le respect des mesures prises pour la réussite de l’année scolaire dans les meilleures conditions, notamment l’opération de l’enseignement à distance et l’organisation de l’examen du baccalauréat, ainsi que les autorités publiques, les services sécuritaires et tous les intervenants qui ont contribué au succès des différents étapes de cette échéance nationale.

Il a relevé, à cet égard, que Royaume à pu ainsi relever le défi de l’organisation de l’examen du baccalauréat, conformément aux Hautes Instructions Royales, malgré la situation exceptionnelle du coronavirus, exhortant toutes les parties à poursuivre leurs efforts en vue de réussir la session du rattrapage et la rentrée scolaire 2020-2021, qui s’effectuera sous le thème “Pour une école équitable, citoyenne et inclusive”.