Baie de Cocody à Abidjan : M. Jazouli s’enquiert de l’avancement des travaux

lundi, 20 mai, 2019 à 17:41

Abidjan – Le ministre délégué chargé de la coopération africaine Mohcine Jazouli, en visite de travail à Abidjan, s’est rendu lundi au chantier du Projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody pour s’enquérir de l’avancement des travaux.

Cette visite de chantier s’inscrit dans le cadre du suivi de la réalisation des projets dont les accords ont été signés devant SM le Roi Mohammed VI et le Président ivoirien Alassane Ouattara, a déclaré M. Jazouli à la presse.

Le ministre délégué, qui était accompagné de l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire Abdelmalek Kettani, s’est félicité d’un projet qui avance “très bien”, affirmant que “le gros des infrastructures a été fait”.

“Les travaux avancent très bien et les plannings font ressortir une régularité (..) Le plus dur a été fait”, a dit M. Jazouli, ajoutant qu’il y a eu des “surprises” techniques, dues à la nature des projets d’infrastructures, “mais cela a permis d’avoir aujourd’hui une base saine pour construire les futures installations”.

“Le travail qui a été fait est titanesque et va permettre à la ville d’avoir un nouveau visage”, a poursuivi le ministre délégué, saluant un “très beau” projet qui symbolise la coopération sud-sud et donne corps à la fraternité maroco-ivoirienne.

La valorisation de la Baie de Cocody est aussi, selon M. Jazouli, l’illustration éloquente de cette “Afrique qui fait confiance à l’Afrique” comme souligné par SM le Roi Mohammed VI.

A l’issue de sa visite de chantier, M. Jazouli a tenu une séance de travail avec les responsables de Marchica med, agence marocaine en charge d’assister la Côte d’Ivoire dans la réalisation du projet.

Des explications sur les plannings ainsi que les différentes étapes et composantes du projet ont été fournies au ministre délégué lors de cette réunion à laquelle a pris part le Président Directeur Général de Marchica Med, Saïd Zarrou.

Le Projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody a été lancé par SM le Roi Mohammed VI et le président ivoirien Alassane Ouattara lors de la visite officielle du Souverain en terre ivoirienne fin mai-début juin 2015.

Le projet, dont le coup de pioche a été donné en janvier 2016, portait dans sa première phase sur le dragage du front lagunaire et du chenal de l’indénié jusqu’à la Baie de Cocody, la réalisation de remblaiements hydrauliques des berges de la baie, la réalisation de cavaliers de protection des berges et le drainage des eaux usées et pluviales.

La seconde phase porte sur un important programme de valorisation et d’exploitation de la Baie de Cocody et prévoit notamment l’aménagement du secteur de la Coulée Verte du Banco, l’aménagement de la rive Plateau donnant sur la lagune ainsi que du Parc Urbain de Cocody.

De gigantesques projets et infrastructures socio-économiques, sportives, hôtelières et de loisirs verront le jour sur la rive Plateau, alors qu’un important Parc urbain d’animation sera aménagé sur la rive de Cocody.