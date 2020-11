Baisse du trafic aérien dans l’aéroport Marrakech-Menara à fin octobre 2020

lundi, 23 novembre, 2020 à 22:25

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mis quelque 660 véhicules neufs à la disposition de ses services centraux et décentralisés, de normes techniques des plus développées, dans le cadre de son plan de renouvellement et de développement de son parc automobile et d’équipement des différentes équipes de police et unités d’intervention de véhicules qui leur permettent de s’acquitter convenablement de leurs missions de maintien de la paix et de la sécurité des citoyens.