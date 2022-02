Bamako: M. Driss Isbayene présente les copies figurées de ses lettres de créance au SG du ministère malien des Affaires étrangères

vendredi, 4 février, 2022 à 17:28

Bamako – Le Secrétaire général du ministère malien des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye Tounkara, a reçu, jeudi à Bamako, l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République du Mali, M. Driss Isbayene.

Au cours de cette audience, M. Isbayene a remis au Secrétaire général du ministère malien des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale les copies figurées de ses lettres de créance l’accréditant en qualité d’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Président de transition en République du Mali, M. Assimi Goïta.

Le renforcement des relations entre le Maroc et le Mali, les perspectives de coopération bilatérale et les questions d’intérêt commun ont été au centre des entretiens entres le diplomate marocain et M. Tounkara.

Les deux parties se sont félicitées, à cette occasion, des relations historiques et séculaires ainsi que de la coopération et du partenariat multidimensionnels existant entre le Royaume du Maroc et la République du Mali et de la volonté des dirigeants des deux pays de les raffermir.