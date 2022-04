Bangui: Clôture du colloque sur “le rôle des valeurs spirituelles dans le dialogue des civilisations”

jeudi, 31 mars, 2022 à 20:23

Bangui – Les travaux du colloque sur le “rôle des valeurs spirituelles dans le dialogue des civilisations”, tenu à Bangui à l’initiative de la Section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en République Centrafricaine, ont pris fin jeudi.

Ainsi, d’éminents chercheurs et Ouléma de la République Centrafricaine et du Royaume du Maroc ont mis en exergue l’importance des valeurs spirituelles et leur rôle dans le dialogue civilisationnel au sein des sociétés africaines à caractère multiculturel et multiconfessionnel, précise la Fondation dans un communiqué.

Telle a été la note de conclusion du rapport final et des recommandations ayant été formulés et présentés lors de la séance de clôture du colloque scientifique organisé sous le thème ”Rôle des valeurs spirituelles dans le dialogue de civilisations”.

Le rapport présenté par M. Abdullah Awsiligh, Secrétaire général de la section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains en Centrafrique, a repris l’essentiel des sujets les plus importants ayant été soulevés et débattus par les participants à travers les trois axes du colloque, souligne la même source, notant que les recommandations qui ont été lues par le représentant de l’Église orthodoxe byzantine en République centrafricaine, le Père Diacre Madozein Anicet Godfrey, ont également porté sur l’importance des valeurs spirituelles dans le renforcement du dialogue en Centrafrique.

À cette occasion, le Cheikh Ndiaye Ssalihou, président de la Section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en Centrafrique, a exprimé son immense joie à la suite du succès des travaux de ce colloque scientifique, réitérant ses plus vifs remerciements et sa très haute gratitude à l’égard de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu l’assiste, Président suprême de la Fondation, pour les éminents efforts déployés par le Souverain en faveur des musulmans sur le Continent africain.

L’allocution de clôture du Cheikh Ndiaye a également été l’occasion d’exprimer ses remerciements et sa reconnaissance envers tous ceux et toutes celles qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce colloque scientifique.

Pour sa part et au nom de la Fondation, M. Othmane Sqalli Al Houssaini, expert à la Fondation, a réitéré l’accent mis par la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains sur l’importance des valeurs spirituelles pour la paix sociale, le vivre-ensemble et la consolidation des relations fraternelles entre les pays du continent africain, notant que ces valeurs spirituelles font partie intégrante de la culture africaine.

M. Sqalli a également profité de l’occasion pour exprimer à toute l’assistance, au nom du Secrétariat général de la Fondation, ses remerciements et sa gratitude aux autorités locales et à la section de la Fondation en Centrafrique pour leur chaleureux accueil et leur généreuse hospitalité.

D’autre part, le représentant personnel de M. Bruno Yabande, ministre de l’Administration du Territoire National, a, au nom des autorités officielles de la République centrafricaine, grandement salué l’initiative de ce colloque, son thème et l’importance du contexte dans lequel il s’est tenu, appelant à s’inspirer de l’expérience du Royaume du Maroc au sujet de plusieurs causes communes.

Par la suite, plusieurs certificats d’appréciation ainsi que des prix honorifiques ont été distribués aux participants en signe de reconnaissance pour leurs efforts pour la réussite et l’enrichissement des axes du colloque.

Au terme de la cérémonie de clôture, des prières ont été élevées par l’assistance implorant le Tout-Puissant de préserver Amir Al Moumine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, Président de la Fondation, ainsi que de couronner de succès Ses actions et Ses initiatives.

Les participants ont également remercié les autorités locales pour leur soutien à la facilitation de la mise en place de cette activité scientifique de grande envergure.

Ce colloque, tenu les 30 et 31 mars, vise à faire reconnaître l’importance des valeurs spirituelles et leur rôle dans le dialogue des civilisations, à explorer les moyens de mise en application de cette reconnaissance dans la réalité africaine et à inciter à l’usage des valeurs spirituelles pour l’imprégnation des valeurs humaines partagées.

Il s’agit également de l’usage des valeurs spirituelles dans l’ouverture de plus d’horizons concernant le dialogue des civilisations et l’usage des technologies modernes de communication pour la promotion des valeurs spirituelles.

Ainsi, le colloque a été marqué par l’animation de plusieurs séances s’articulant autour des “Fondements doctrinaux et éthiques des valeurs spirituelles”, “Les valeurs spirituelles et la cohésion des sociétés et des civilisations” et “Les valeurs spirituelles dans leurs dimensions humaines”.