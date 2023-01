Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste pour commémorer la 17ème édition de la journée internationale des données à caractère personnel

samedi, 28 janvier, 2023 à 13:43

Rabat – Le Groupe Barid Al-Maghrib lance, en partenariat avec la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP), une émission de timbre-poste commémorant la 17ème édition de la Journée internationale de la protection des données personnelles.

Une cérémonie de dévoilement de cette émission spéciale a été organisée, samedi, à l’Académie du Royaume du Maroc à Rabat, en présence de MM. Abdeljalil Lahjomri, Secrétaire Perpétuel de l’Académie du Royaume, Omar Fassi Fihri, Secrétaire Perpétuel de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Ahmed Abbadi, Secrétaire Général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Omar Seghrouchni, Président de la CNDP et Amin Benjelloun Touimi, Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, indique un communiqué des deux institutions.

Le timbre-poste “Journée Internationale de la Protection des Données Personnelles 2023” fait référence à la protection des données à caractère personnel à l’égard de leur traitement sur tout le territoire national et met en exergue le rôle que joue la CNDP dans la sensibilisation, l’information, le conseil, la protection, le contrôle et l’investigation à l’égard de tout ce qui touche aux données à caractère personnel, explique la même source.

Cette nouvelle émission spéciale vient enrichir la collection des timbres-poste consacrée aux droits de l’Homme, notamment les 70ème et 60ème anniversaires de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en 2018 et 2008 et le Forum Mondial des Droits de l’Homme à Marrakech en 2014, selon le communiqué.