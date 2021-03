Batch Cooking: Trois questions à Siham Ringa

mercredi, 10 mars, 2021 à 13:43

-Propos recueillis par Fadwa EL GHAZI-

Rabat – Basée sur la préparation d’un seul coup des différents plats à servir les jours suivants, la nouvelle méthode de cuisine Batch cooking séduit de plus plus les jeunes, moins jeunes, célibataires ou mariés.

Approchée par la MAP, Siham Ringa, alias @working_fit_mom sur les réseaux sociaux où elle vient de publier un e-book sur le Batch Cooking, nous explique ce nouveau concept.

Elle est également directrice en agence de communication et coach sportive certifiée et publie sur instagram son quotidien, sa motivation pour donner envie aux femmes de prendre soin d’elles par le biais d’une activité physique et un mode de vie sain malgré toutes les contraintes et obligations dont fait face la gent féminine.

Q- Pouvez vous nous expliquer tout simplement ce qu’est le principe du batch cooking ?

Le batchcooking est tout simplement le fait de cuisiner en grande quantité et stocker pour quelques jours/semaines au réfrigérateur ou pour une plus longue période au congélateur. Il y a dans ce cas deux options: La première est le “Meal prep” qui consiste à préparer à l’avance l’intégralité du repas alors que pour la deuxième option, il s’agit d’anticiper sur la cuisson des ingrédients principaux qui permettront de préparer en quelques minutes le repas pendant la semaine.

Q- Comment êtes vous tombé dans le bain de ce nouveau concept qui prend l’ampleur de jours en jours ?

Manger sain, équilibré et fait maison tous les jours peut ne pas être une tâche facile lorsque l’on a des obligations et contraintes que ce soit professionnelles ou personnelles.

Étant épouse, maman, cadre dans une entreprise sportive, investie et sans aide-ménagère, il a vite fallu que je trouve un moyen de m’organiser pour justement pouvoir me nourrir convenablement sans pour autant passer des heures en cuisine tous les soirs.

Je voulais, par le biais de cet e-book, aider des femmes débordées comme moi à mieux s’organiser en leur livrant mes petites astuces pour un batchcooking réussi. Par exemple pour le menu hebdomadaire, je choisis toujours des recettes avec des ingrédients communs ou des préparations communes. On prépare une bolognaise en grande quantité et les variantes sont nombreuses : lasagnes de légumes ou chili con carne.

Q: Quels sont les avantages /inconvénients du batchcooking ?

Le principal objectif reste le gain de temps. Avec ce nouveau concept, on passe moins de temps en cuisine et donc plus de temps en famille. Cela nous permet aussi d’éviter le gaspillage alimentaire en établissant un menu hebdomadaire par anticipation. Les légumes achetés ne finissent plus à la poubelle parce qu’on a pas eu le temps ou l’envie de les cuisiner.

Le principale inconvénient: les aliments cuits ne sont pas bien conservés parce qu’ils peuvent perdre en nutriments et vitamines. Pour elle, le choix est rapidement fait entre une poêlée de légumes ayant perdu un peu de nutriments contre de la junk-food.

Un autre inconvénient possible: planifier à l’avance les repas et ne pas laisser de place aux envies de dernières minutes.