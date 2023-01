Bénéficiant de l’appui de l’INDH, “Aswik” un modèle de coopérative agricole réussie à Al Haouz

mardi, 10 janvier, 2023 à 17:13

Commune Asni (province d’Al Haouz) – La Coopérative agricole “Aswik”, implantée dans la commune d’Asni relevant de la province d’Al Haouz, représente un modèle éloquent de cet engagement constant de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en faveur de l’encouragement et de l’accompagnement des projets innovants et la contribution à leur financement.

L’accompagnement du développement des projets innovants, dont les coopératives, vient ainsi concrétiser dans les faits, l’esprit et la philosophie de la phase III de l’INDH, qui entend contribuer à relever le défi de l’inclusion économique des jeunes et des femmes, l’amélioration de leurs revenus et de leur employabilité, et la création de la valeur au niveau local.

Cette coopérative agricole, située aux portes du mont Toubkal, opère dans le domaine de la production, la valorisation et la commercialisation des noix, amandes et Plantes aromatiques et médicinales (PAM) ainsi que l’extraction des huiles naturelles dédiées à la cosmétique et à l’alimentation.

Selon des données de la Division d’action sociale (DAS) de la Province d’Al Haouz, cette coopérative a bénéficié d’une contribution de l’INDH d’une valeur de 250.000 DH dédiée au soutien technique visant le développement des outils de production, de commercialisation de ses produits et le renforcement de ses capacités.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’info en continu de la MAP, le président de la coopérative “Aswik”, El Houssain Aziam, a indiqué que l’INDH a soutenu ce projet que ce soit à travers le soutien technique ou des équipements de pointe, qui ont permis le développement de la coopérative et l’obtention d’un certificat sanitaire délivré par l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA).

Ces équipements de pointe ont aussi contribué au développement des activités de la coopérative, qui commercialise désormais ses produits dans les quatre coins du Maroc, relevant que cette coopérative aspire à exporter ses produits vers les marchés internationaux.

Grâce au soutien et à l’appui de l’INDH, cette coopérative a participé à plusieurs salons régionaux et nationaux, en vue de promouvoir ses produits auprès des consommateurs, a-t-il ajouté, indiquant que “Aswik” a créé cinq postes d’emplois stables en plus des postes d’emploi au profit des ouvriers saisonniers.

Depuis son lancement en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’INDH a bénéficié à des millions de Marocains leur permettant de mieux tirer profit de leur potentiel. Ce chantier de Règne a évolué depuis son lancement pour contribuer au progrès socio-économique du Royaume.

La phase III de l’INDH, lancée en septembre 2018, est venue pour capitaliser sur ses acquis et recentrer ses programmes notamment sur le développement du capital humain et la promotion de la condition des générations montantes.

Cette phase porte sur plusieurs axes à savoir “le rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base”, “l’accompagnement des personnes en situation de précarité”, “l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” et “l’impulsion du capital humain des générations montantes”