Benguérir : 13 infractions enregistrées en matière de contrôle des prix et d’utilisation des sacs en plastique interdits

jeudi, 30 avril, 2020 à 15:58

Benguérir (province de Rehamna) – La Commission provinciale chargée du suivi de l’état d’approvisionnement des marchés au niveau de la province de Rehamna a relevé 13 infractions en matière de contrôle des prix et d’utilisation des sacs en plastique interdits, depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division des Affaires Economiques et de la Coordination de la préfecture de la province de Rehamna, Mohamed Najah, a précisé que 13 procès-verbaux ont été rédigés, depuis le 20 mars dernier, à l’issue des opérations de contrôle menées par les commissions mixtes au niveau des différents points de vente (en gros et au détail) et des dépôts sur l’ensemble du territoire de la province.

Et le responsable de préciser que 10 infractions concernent le non-affichage des prix par des locaux commerciaux, alors que les trois autres sont relatives à l’utilisation des sacs en plastique interdits.

Il a également rappelé que depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, il a été procédé à l’intensification des opérations de suivi de l’état d’approvisionnement des marchés locaux et de contrôle des prix à raison de deux tournées quotidiennes en moyenne.

M. Najah a, en outre, noté que la commission provinciale mène des tournées quotidiennes à Benguérir durant le mois de Ramadan, sans oublier les autres villes et communes de la province et ce, selon un programme quotidien bien défini pour contrôler les différents marchés locaux.

Après avoir rassuré les citoyens quant à l’approvisionnement normal des marchés locaux et à l’abondance des produits alimentaires, M. Najah a souligné que les commissions compétentes agiront fermement contre toute pratique susceptible de porter préjudice au pouvoir d’achat ou à la sécurité sanitaire des citoyens.

En cette période de crise sanitaire, les commissions spécialisées mènent aussi de larges campagnes en vue d’inciter les commerçants à l’affichage des prix et de les sensibiliser quant à l’impératif de se conformer aux mesures de précaution pour faire face au Covid-19.

Le gouverneur de la province de Rehamna, Aziz Bouignane, avait invité les agents d’autorité à durcir les opérations de contrôle de la qualité des produits dans les différents points de vente et les circuits de distribution afin de palier tout dysfonctionnement et de sanctionner toute spéculation ou hausse illégale des prix.