Benguérir : Le CRSR, une illustration de l’engagement constant de l’INDH pour la promotion du secteur de la santé

mercredi, 10 avril, 2024 à 17:41

Benguérir – Résolument investie, depuis son lancement, dans l’amélioration des conditions sanitaires de la population, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a érigé en priorité la promotion de la santé maternelle et infantile.

Cet engagement inébranlable s’est traduit par une panoplie d’actions et d’interventions visant essentiellement à améliorer les conditions de prise en charge des femmes enceintes et à sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de maternité (allaitement, nutrition…) afin de réduire les taux de mortalité maternelle et infantile.

C’est dans cette optique que le secteur de la santé occupe une place de choix dans les interventions de l’INDH au niveau de la province de Rehamna, notamment durant la phase III de ce chantier de grande envergure.

En effet, le Centre de Référence de Santé Reproductive (CRSR) à Benguérir se veut une illustration de ces efforts importants consentis pour assurer un accès équitable à des services de santé de qualité, notamment au profit de la mère et de l’enfant.

Dans une déclaration à la MAP, Dr Sarah Idben Yahya, a indiqué que ce Centre de santé de niveau 2 offre des services importants dans les domaines de la santé reproductive, de la planification familiale et du dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus, grâce à des équipements de nouvelle génération.

Et de préciser que cette structure cible les femmes âgées de 40 à 69 ans pour le dépistage précoce du cancer du sein et celles âgées de 30 à 49 ans pour la détection précoce du cancer du col de l’utérus.

Ainsi, les femmes bénéficient de diverses prestations, notamment d’une mammographie, d’une échographie et d’un examen de coloscopie, ou encore, en cas de nécessité, du prélèvement d’un échantillon pour analyse.

Pour leur part, des femmes bénéficiaires se sont félicitées de la création de ce Centre de référence de la santé reproductive à Benguérir, qui leur a facilité l’accès à des services médicaux de qualité, tout en leur évitant le déplacement vers des structures de la santé reproductive à Marrakech.

Cette infrastructure sanitaire comprend notamment des espaces d’accueil et d’attente, des salles de consultation et de stérilisation, une salle de mammographie, une salle de colposcopie, un bureau de gestion administrative avec une pharmacie, une salle de réunions et de formation et une salle dédiée à la sensibilisation et à l’éducation pour la santé.

Le CRSR est doté d’un staff composé notamment d’un médecin généraliste, de deux gynécologues, de deux radiologues, de deux sages-femmes, d’une infirmière polyvalente, d’une technicienne de radiologie, d’une assistante sociale et de deux hôtesses d’accueil.

Outre les prestations médicales au profit des femmes au niveau de la province, le Centre assure aussi la formation continue en santé de reproduction pour les cadres de santé.

En outre, le CRSR organise des campagnes de sensibilisation à l’importance du dépistage précoce et de la prévention du cancer du sein et du col de l’utérus, outre la participation du personnel du Centre à plusieurs caravanes médicales à l’échelle de la province au profit d’un nombre important de femmes.