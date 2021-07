Benguerir : Inauguration d’une ligne de production de la borne de recharge pour véhicule électrique “100% marocaine”

lundi, 12 juillet, 2021 à 20:52

Benguerir (province de Rehamna) – La cérémonie d’inauguration d’une nouvelle ligne de production de bornes de recharge pour véhicules électriques, 100% réalisées par des compétences marocaines, a eu lieu lundi à Benguerir (province de Rehamna), en présence notamment, d’acteurs économiques et d’industriels nationaux ainsi que des diplomates étrangers.

Baptisée “iSmart”, cette borne de recharge à usage professionnel et domestique, est le fruit d’un projet de recherche développé par la plateforme Green Energy Park relevant de l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), conjointement avec l’entreprise marocaine EDEEP, pour répondre aux enjeux de la mobilité électrique.

Véritable aboutissement de la valorisation de la recherche scientifique, cette ligne de production permettra de générer la première année, une vingtaine d’emplois directs au niveau de Benguerir, ainsi que plus d’une centaine d’emplois indirects à travers l’écosystème qui a été créé avec différents industriels nationaux dans les secteurs de l’électronique, de la mécanique et de la distribution.

D’une capacité de production de 300 bornes mensuellement, cette ligne permettra d’assurer la production des pré-commandes. Elle ambitionne à travers son extension d’achever une production annuelle de 5.000 bornes à partir de fin 2022.

Cette solution innovante et adaptée aux besoins du marché national et africain permettra de garantir une multitude de services aux utilisateurs des véhicules électriques et sera proposée à un prix de vente à partir de 9.500 DH. Ce projet soutient la décarbonisation du secteur de la mobilité et l’intégration industrielle et accompagnera les entreprises ainsi que les particuliers.

Ce projet hautement stratégique pour le Royaume s’inscrit dans le cadre des efforts continus du Green Energy Park pour la valorisation des résultats de recherche et le soutien à l’entrepreneuriat vert au Maroc.

Il représente l’une des composantes importantes de l’infrastructure de la mobilité durable dans laquelle, le Maroc est engagée sous l’impulsion de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.

Soutenu par le Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement et le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, La ligne de production “iSmart” a été installée à Benguerir et permet l’assemblage de plusieurs composants, fabriqués par des entreprises marocaines partenaires.

Composée de différents postes industriels et équipée de technologie de pointe, cette ligne de production permettra la production de la borne “iSmart” et servira également au prototypage, à la pré-industrialisation et à l’industrialisation de nouveaux produits technologiques.

Intervenant la cérémonie d’inauguration de cette ligne de production, le directeur général de l’IRESEN, M. Badr Ikken, a souligné que cette borne de recharge est le fruit d’une collaboration fructueuse de valorisation de projets de recherche qui a permis de passer de la phase de la recherche et l’innovation à celle de l’industrialisation.

“Cet écosystème de l’innovation est le fruit de plusieurs années de l’engagement de plusieurs partenaires dont l’IRESEN et l’UM6P, pour répondre aux enjeux des changements climatiques en décarbonant notre économie et en encourageant l’intégration industrielle et en renforçant nos capacités”, a-t-il ajouté, relevant que “cette expérience réussie nous réconforte dans nos activités et orientations et permettra de transposer ce modèle sur plusieurs produits technologiques développés par le Green Energy Park (GEP)”.

De son côté, le président de l’UM6P, Hicham El Habti, a indiqué que cette ligne de production de la borne de recharge pour véhicule électrique 100% marocaine est l’aboutissement d’un travail qui a duré près de cinq ans.

“C’est la traduction de la philosophie que portent l’UM6P et l’IRESEN à savoir la valorisation des projets de recherche et la mise sur le marché de produits développés par la recherche et la valorisation des brevets et inventions des chercheurs marocains”, a-t-il expliqué, faisant savoir que cette ligne de production est aussi l’aboutissement d’un travail collaboratif d’une équipe motivée par le développement d’un écosystème industriel au Maroc, en s’attaquant aux défis énergétiques.

“Nous sommes fiers de cette réalisation qui est le début d’une série de réalisations similaires qui arrivent dans les prochains mois”, a-t-il rassuré.

Pour répondre à tous les besoins et ce, quel que soit leur lieu d’installation, les bornes de recharge pour véhicules électriques iSmart sont conçues de façon à être adaptables et évolutives.

Cette borne de recharge est la première d’une gamme de 5 chargeurs de différentes gammes (sur pied, murale, intégrée au candélabre, borne rapide de 50 kW…).

La borne permet également de relever plusieurs données environnementales, telles que le taux de CO2 dans l’atmosphère, ainsi que le diagnostic et les données de recharge des véhicules électriques et l’affichage publicitaire et offre plusieurs avantages aux utilisateurs, notamment les communes et les complexes résidentiels…