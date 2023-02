Benguérir : Inauguration de la plateforme “Green & Smart Building Park”

samedi, 25 février, 2023 à 10:15

Benguérir (province de Rehamna) – L’infrastructure dédiée à la recherche et développement dans les domaines des bâtiments verts et l’efficacité énergétique, viennent d’être renforcées avec l’inauguration vendredi, à Benguérir (province de Rehamna), de la plateforme “Green & Smart Building Park”.

Cette plateforme, financée par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) et l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), est une plateforme de test, de formation et d’innovation dédiée à la recherche et développement (R&D) dans les domaines des bâtiments verts, de l’efficacité énergétique, de la mobilité électrique et des réseaux intelligents.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 23,5 millions de dollars (dont 8 millions de dollars est sous forme de don octroyé par la KOICA), ce projet, qui abrite des bâtiments centraux incluant des laboratoires indoor qui couvrent les domaines de villes durables et intelligentes, vise à contribuer au développement de la ville durable marocaine et africaine du futur à travers la valorisation de matériaux de construction à faible impact environnemental, l’intégration des énergies renouvelables au bâtiment et la digitalisation.

S’étendant sur 4 Ha, cette structure vise aussi à encourager la recherche appliquée, l’innovation et l’incubation en s’appuyant sur le capital humain du Royaume moyennant la mutualisation des infrastructures de recherche et la fédération des efforts des différentes institutions et acteurs locaux dans les secteurs de la construction et des réseaux électriques (Centres de recherches, Universités, Agences de développement, grandes entreprises et PME…).

La particularité de cette infrastructure de recherche consiste en son espace extérieur de test outdoor (living-labs) qui regroupe plus de 30 maisons à échelle réelle construites avec matériaux, architectures et systèmes différents, permettant ainsi la recherche, l’expérimentation et la démonstration.

Intervenant à cette occasion, le directeur de la plateforme “Green & Smart Building Park”, Mustapha Zaazoua, a souligné que l’inauguration de cette structure de recherche est de nature à renforcer l’implication de l’université dans la création de villes durables et intelligentes, et d’intégrer les nouvelles solutions et systèmes énergétiques intelligents, adaptés au contexte marocain et africain.

De son côté, le président de l’UM6P, Hicham El Habti, a indiqué que cette structure offre un espace approprié pour les chercheurs et les académiciens pour passer de la recherche à l’innovation et développer des produits, des services et des process pour la ville durable marocaine et africaine de demain.

Dans une déclaration à la presse, le vice-président de la KOICA, Hong Seok-hwa a souligné que cette plateforme est le fruit d’un partenariat entre l’UM6P, la KOICA et l’IRESEN, faisant remarquer que ce genre de projets est de nature à faire face aux défis des changements climatiques et trouver des solutions environnementales, qui contribuent à renforcer les efforts consentis par le gouvernement marocain dans le domaine de l’élimination du dioxyde de carbone et le renforcement des énergies alternatives et l’efficacité énergétique.

La cérémonie d’inauguration, qui s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Rehamna, Aziz Bouignane, la présidente du Conseil communal de Benguérir, Bahia El Youssoufi et l’ambassadeur de la République de Corée au Maroc, Keeyong Chung, a été marquée par la présentation des thématiques de recherche et les infrastructures de la plateforme aux principaux acteurs académiques, industriels et institutionnels nationaux et étrangers.

La cérémonie d’inauguration de cette plateforme a été l’occasion de célébrer l’aboutissement de ce projet bilatéral entre le Royaume du Maroc et la République de Corée, à l’occasion du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.