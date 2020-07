Benguérir : L’AFD encourage l’économie sociale et solidaire dans la province de Rehamna

lundi, 13 juillet, 2020 à 23:20

Benguérir (province de Rehamna) – L’Agence Française de Développement (AFD) et l’Association d’Initiatives féminines de Rehamna (AIFR) ont conclu, lundi à Benguérir, une convention de subvention de 16,3 millions de DH (1,5 millions d’euros) afin de renforcer la dynamique économique de la province de Rehamna autour de l’économie sociale et solidaire.

Signée en présence de l’Ambassadrice de France au Maroc, Mme Hélène Le Gal, cette convention a pour objectif de soutenir les activités génératrices de revenus et d’emploi de l’économie sociale et solidaire (notamment dans les secteurs de l’agriculture et des produits du terroir), qui compte plus de 100 coopératives dans la province de Rehamna, indique un communiqué conjoint de l’AFD et de l’Ambassade de France à Rabat.

Et la même source d’ajouter que le dispositif prévu de renforcement des capacités des coopératives vise à améliorer leur compétitivité et à faciliter leur accès à de nouveaux marchés.

“Grâce à ce projet, le Maroc et la France renforcent leur coopération dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, qui est un levier important du développement socio-économique des territoires et un facteur de résilience en période de crise”, affirme Mme Hélène Le Gal, citée dans le communiqué.

Le projet encourage également l’émergence et la structuration d’un écosystème de l’économie sociale et solidaire, réunissant les acteurs privés, institutionnels et acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’AIFR, qui œuvre pour le développement et l’intégration économique et sociale des coopératives et associations de femmes, assurera la mise en œuvre du projet.

“La province de Rehamna dispose d’un fort potentiel entrepreneurial, notamment dans le domaine de l’agriculture. Nous souhaitons encourager ce potentiel et créer un cadre propice à la coordination des acteurs économiques, publics et privés, pour encourager la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie des habitants”, précise, de son côté, Mme Rahma Rkik, présidente de l’Association des Initiatives Féminines de Rehamna.

Plusieurs études et projets seront financés grâce à cette subvention, dans le domaine de l’agriculture biologique, de la valorisation des produits du terroir, de la formation, ou encore du tourisme durable, note le communiqué.

“On met souvent l’accent sur le potentiel entrepreneurial dans les grandes villes, mais on observe que l’entrepreneuriat en milieu rural a souvent un très fort impact, en participant grandement d’une valorisation économique des territoires et du renforcement du lien social”, souligne, pour sa part, Mihoub Mezouaghi, directeur de l’AFD au Maroc.