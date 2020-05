Benguérir: L’OCP appuie les coopératives locales productives des masques de protection

samedi, 2 mai, 2020 à 9:18

Benguérir – Le Groupe OCP Site Gantour, appuie et accompagne à travers son programme “Act4Community”, les coopératives locales productives des masques de protection au niveau de la province de Rehamna, en vue de freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ainsi, une équipe du programme “Act4Community” Gantour, en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir et les autorités locales, a accompagné la coopérative “Créations de Rehamna” pour la production des masques de protection, conformément aux normes de production et de sécurité sanitaire émises par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) et le Comité de veille sanitaire.

Cette coopérative a été sélectionnée en se basant sur les normes d’expertise dans le domaine de la couture et de la broderie et l’expérience accumulée en matière de transactions commerciales, tout en tenant compte de la superficie de l’unité de production et de la disponibilité des moyens logistiques et humains nécessaires pour assurer le succès de cette opération.

Après le processus de sélection, l’équipe en charge a veillé à l’accompagnement de la coopérative dans la réalisation des expériences et analyses techniques des échantillons des masques de protection produits, selon le cahier de charges et les normes requises par l’IMANOR.

De même, ladite équipe a contribué à l’aménagement de l’atelier de production et ce, conformément aux normes de sécurité sanitaire et préventive, outre l’organisation de formations au profit des membres de la coopérative sur les différentes étapes de la production, à savoir le stockage des matières premières, la production, l’emballage et la stérilisation pré-distribution.

Suite à une série de visites effectuées par les membres du Comité de veille sanitaire au niveau provincial, ainsi que des experts de l’IMANOR, et après avoir prélevé des échantillons et étudié le produit, la coopérative a obtenu la licence nécessaire pour produire les masques selon les normes de santé et de prévention.

Composée de neuf membres, cette coopérative emploie plus de 18 personnes, avec une capacité de production de plus de 2.000 masques de protection par jour. Son objectif principal est de répondre aux besoins de la population locale et des services administratifs en masques, afin de lutter contre la propagation de cette pandémie.