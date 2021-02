Benguérir : L’UM6P lance son Data Center abritant le plus puissant “SuperCalculateur” d’Afrique

vendredi, 19 février, 2021 à 22:32

Benguerir-L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir a procédé, vendredi, à l’inauguration de son nouveau Data Center abritant le plus puissant “SuperCalculateur” d’Afrique (African Supercomputing Center).

Avec ce Data Center, installation de classe mondiale, assurant sécurité élevée, disponibilité maximale, haute flexibilité et connectivité optimale, l’UM6P, fidèle à son positionnement d’excellence à l’échelle nationale et continentale, se met au service de l’écosystème numérique national afin de contribuer à garantir la souveraineté digitale du Royaume et à développer de nouveaux services numériques 100% marocains.