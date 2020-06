Benguérir : Mise en œuvre d’un programme de stérilisation des établissements scolaires concernés par les examens du Baccalauréat

mercredi, 10 juin, 2020 à 23:23

Benguérir- La Commune urbaine de Benguérir (province de Rehamna) a arrêté un programme relatif à l’entretien et à la stérilisation des établissements d’enseignement concernés par le déroulement des examens du Baccalauréat, prévus en juillet prochain.

Ainsi, la Commune a établi, en coordination avec la Direction provinciale de l’Education nationale à Rehamna et les autorités locales, un programme s’étalant du 04 au 27 juin et concernant 11 établissements scolaires ainsi que la salle couverte de la ville.

Selon le programme tracé, le service de l’environnement et des travaux communaux procédera à l’organisation de campagnes de nettoyage et d’horticulture au niveau de l’ensemble des établissements concernés, à l’entretien et à la réparation de leur éclairage, à leur désinsectisation et à la désinfection et stérilisation des bureaux et classes de cours.

Dans une déclaration à la MAP, le président du conseil communal de Benguérir, Abdelati Bouchrit, a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre des préparatifs en cours en vue de réunir les conditions idoines pour assurer le bon déroulement de l’examen national du Baccalauréat (juillet 2020) et ce, dans le respect total des mesures sanitaires et préventives.

Cette opération, a-t-il ajouté, intervient aussi dans le sillage de la conjoncture exceptionnelle marquée par la fermeture des établissements scolaires durant la période du confinement sanitaire et dans le cadre des efforts déployés en vue de préserver la santé et la sûreté des élèves.

A ce propos, il a rappelé qu’une réunion a été tenue, début juin au siège de la Commune, avec la participation des responsables de la direction provinciale de l’Education nationale et du Pachalik de la ville, sanctionnée par l’élaboration dudit programme.

Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, avait annoncé que la session ordinaire de l’examen national unifié du Baccalauréat 2020 se déroulera en deux pôles, les 03 et 04 juillet pour la Littérature et l’enseignement originel et du 06 au 08 juillet pour les Sciences-techniques et le Bac professionnel, rappelle-t-on.