Benguérir : Ouverture de la 3è édition de la “Semaine de la Science” à l’Université Mohammed VI Polytechnique

mardi, 21 février, 2023 à 10:58

Benguérir (Province de Rhamna) – La 3è édition de la “Semaine de la Science”, s’est ouverte lundi, à l’Université Mohammed VI Polytechnique, sous le thème de la “Complexité” et en réunissant plus de 60 chercheurs et penseurs de tout horizon.