Benguérir: Présentation des plaintes à distance contre la violence à l’égard des femmes et des enfants

mercredi, 6 mai, 2020 à 22:58

Benguérir-Le parquet général près le Tribunal de première instance à Benguérir vient d’annoncer l’ouverture des voies de communication avec les femmes et les enfants victimes de violence, en vue de présenter leurs plaintes à distance.

Dans ce sens, le procureur général du Roi près le Tribunal de première instance à Benguérir, Nourdine Chaânoun, a fait savoir qu’une adresse mail a été créée par la cellule locale dédiée à la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence à Benguérir, et ce afin de présenter les plaintes à distance et d’éviter les déplacements au siège du Tribunal.

Ainsi, un numéro de téléphone (0601950075) et une adresse mail : “parquetbenguerir@gmail.com” ont été mis à la disposition des citoyens par le parquet général de Benguérir.

Cette action renforce davantage les outils de communication mis à la disposition des justiciables par les différents services du parquet général de Benguérir.

Il s’agit notamment des numéros de téléphone (0524318261) et de Fax (0524318583), destinés à recevoir les plaintes des citoyens auprès des services du parquet.

Cette initiative témoigne de l’importance accordée par le parquet général aux questions liées à la violence à l’égard des femmes et des enfants, en application d’une circulaire du président du parquet général et dans le cadre des mesures préventives adoptées en vue d’endiguer la propagation du Covid-19.