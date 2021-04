Benguérir : Renforcement de l’offre de santé par l’acquisition par l’OCP d’une unité médicale mobile de gynécologie et de pédiatrie

mercredi, 14 avril, 2021 à 19:23

Benguérir (Province de Rehamna) – L’offre de santé au niveau de la province de Rehamna vient d’être renforcée par l’acquisition d’une unité médicale mobile destinée à promouvoir et à améliorer la santé de la mère et de l’enfant, notamment en milieu rural au niveau de cette partie du territoire national.

A cette occasion, une cérémonie de présentation de cette unité médicale mobile acquise par l’OCP- Site Gantour au profit des personnes ciblées a été organisée, mercredi au siège de la préfecture de la province de Rehamna à Benguérir, en présence notamment du gouverneur de la province, M. Aziz Bouignane, de responsables de Site Al- Gantour de l’OCP, du délégué provincial de la santé, de la Secrétaire générale de la Fondation Rehamna pour le Développement Durable, de chefs des services extérieurs, des élus locaux et d’autres personnalités.

L’acquisition de cette unité médicale mobile se veut un appui logistique important aux caravanes médicales inscrites dans le cadre de la politique sanitaire de proximité, programmées par la province de Rehamna, en partenariat avec la délégation provinciale de la Santé et l’OCP- Site Al Gantour.

D’un montant de près de 2 millions de dirhams, cette unité médicale mobile de gynécologie et de pédiatrie s’insère en droite ligne du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes, notamment dans son volet concernant la santé de la mère et de l’enfant, et qui vise à réduire le taux de mortalité des mères et des nouveaux-nés dans les zones rurales.

La mise à la disposition des femmes et enfants en milieu rural de cette unité médicale mobile traduit, si besoin est, l’engagement de l’OCP à contribuer aux efforts visant à renforcer les infrastructures de santé au niveau provincial, et à améliorer et offrir des équipements efficaces et des prestations médicales de proximité et de qualité au profit des populations en situation de vulnérabilité, notamment la mère et l’enfant dans les zones rurales et celle reculées.

Cette unité médicale mobile se fixe, ainsi, pour objectifs d’assurer des consultations médicales pré-accouchement au profit des femmes rurales, d’améliorer la santé de la mère et de l’enfant (nouveau- né), de réduire le taux de leur mortalité, de parvenir à la conscientisation et la sensibilisation sur l’importance du suivi des grossesses, et de contribuer aux campagnes médicales dans les zones rurales relevant de la province.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le délégué provincial de la Santé, Kamal Yansli, a fait savoir que cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant l’amélioration de la qualité de l’offre de santé au niveau provincial, notamment la santé de la mère et de l’enfant, notant que le renforcement du parc des unités médicales mobiles est de nature à profiter aux femmes et aux enfants, à améliorer les indicateurs de santé les concernant et à réduire le taux de mortalité au sein de ces catégories sociétales.

Dans la foulée, il a fait part de ses remerciements à l’OCP- Site Al Gantour, aux autorités provinciales, au ministère de la Santé et aux autres partenaires pour leurs efforts inlassables et leur engagement sans faille en vue de développer l’offre de santé et de rapprocher les prestations médicales, des citoyens aussi bien en milieu rural que dans les zones urbaines.

M. Ait Lhakem Khalid, Directeur Responsabilité Sociétale, OCP- Site Al Gantour, a fait savoir que l’initiative de l’acquisition de cette unité médicale mobile de gynécologie et de pédiatrie s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’OCP-Site Al Gantour en vue de renforcer le système de santé à Rehamna.

Cette unité médicale se compose d’une unité dédiée à la gynécologie et une autre à la pédiatrie, dotées d’équipements modernes, à même de permettre aux médecins de s’acquitter convenablement de leurs missions de consultation et de traitement des femmes enceintes et des enfants, s’est-il félicité en guise de conclusion.