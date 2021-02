Béni Mellal: Amzazi préside une rencontre de coordination régionale sur les chantiers du système éducatif

dimanche, 21 février, 2021 à 23:26

Béni Mellal – Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, a présidé, samedi à Béni Mellal, une rencontre de coordination et de suivi des projets programmés aux niveaux régional et provincial dans le cadre de la loi-cadre relative au système éducatif.