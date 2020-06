Béni Mellal : Après le confinement, les jardins d’Ain Asserdoun retrouvent leur lustre d’antan

jeudi, 11 juin, 2020 à 16:48

Béni Mellal – Les travaux de réhabilitation des jardins d’Ain Asserdoun pendant la période de confinement ont redonné éclat à ce site touristique emblématique de la région Béni Mellal- Khénifra, classé patrimoine national depuis 1947.

Les travaux battaient leur plein tout au long de la période de confinement pour la rénovation de cet espace naturel intimement lié à la mémoire de Béni Mellal et de ses habitants en tant que haut-lieu touristique marqué par la diversité de ses paysages qui varient entre jardins paradisiaques et cascades somptueuses et qui attirent en permanence les visiteurs en quête de fraîcheur, de quiétude et de dépaysement.

Les travaux, qui ont démarré depuis deux mois sous la supervision et le suivi des autorités locales, ont porté sur la restauration des murs entourant les jardins, la réparation des seguias et des cours d’eau ainsi que la réhabilitation du grand jardin qui s’étend sur une superficie de 20 hectares.

Les travaux ont porté, en outre, sur la plantation d’arbres, de roses et de plantes de divers types, avec la conception de nouveaux espaces dédiés aux familles et aux points de vente de produits alimentaires, en tenant compte de la préservation de l’environnement et des cascades somptueuses du site.

Les structures de ce site ont également été renforcées par le déploiement d’une unité de la Sûreté Nationale et d’une autre des autorités locales et des Forces Auxiliaires pour la préservation de l’ordre et de la sécurité, avec un intérêt tout particulier accordé à la sauvegarde de la salubrité de l’espace comme l’une des principales sources qui découlent des flancs des montagnes du Moyen Atlas et dont le flux demeure inépuisable tout au long de l’année.

Les opérations de réhabilitation et de rénovation ont été entreprises par la commune de Béni Mellal, selon une démarche qui vise à faire de ce site l’une des destinations touristiques les plus importantes de la ville après presque trois mois de confinement.

En plus de son attractivité touristique tout au long de l’été, “Ain Asserdoun”, autour de laquelle l’eau coule en cascades, attire des personnes de différents âges qui viennent profiter de son climat rafraîchissant, admirer ses paysages naturels pittoresques et de la verdure de ses jardins, mais aussi pour se ressourcer.