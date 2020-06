Béni Mellal : Après la rude épreuve de confinement, un retour progressif à la normale

jeudi, 11 juin, 2020 à 16:23

Béni Mellal – Après presque trois mois de confinement, les Mellalis ont entamé, jeudi, une nouvelle étape de déconfinement à la lumière de la proclamation de la région Béni Mellal-Khénifra en Zone I avec “une situation épidémiologique presque maîtrisée totalement”.

Les Mellalis soufflent enfin après une rude épreuve de confinement pour retrouver une vie presque normale au moment où, les consignes de port de masques et de distanciation sociale persistent et où la grande prudence est le maître-mot chez la majorité des citoyens.

Les commerces et les marchés ont rouvert, les cafés et restaurants servent au plus grand bonheur des clients et les Mellalis semblent, enfin, se réconcilier peu à peu avec leur ville.

Au lendemain d’un confinement sans précédent, les habitants de Béni Mellal retrouvent également le plaisir d’aller chez leurs proches et de visiter les parcs et jardins de la ville sans pour autant renoncer à la rigueur et au civisme dont ils ont fait montre en respectant les restrictions émises par les autorités gouvernementales et locales et en disant non à la “désinvolture”.

“Nous devons rester vigilants et garder à la région son statut de zone I”, a insisté, l’une des habitantes de la Kasbah, cœur battant de Béni Mellal, relevant que l’assouplissement des mesures de confinement n’est pas synonyme de relâchement.

Le temps de faire grise mine est révolu, place au travail et au dévouement, a confié à la MAP un commerçant de la Kasbah, rappelant que rien n’est gagné et que le combat ne fait que commencer pour les milliers de personnes en arrêt de travail depuis de longues semaines.

Dans le célèbre quartier estudiantin d’Ouled Hamdane, la vie semble reprendre son cours normal avec la sortie de centaines d’étudiants claquemurés depuis presque trois mois pour cause de coronavirus, se promener et s’offrir un moment de plaisir pour oublier le mal invisible.

D’autre part, une reprise partielle de l’économie se profile dans la région de Béni Mellal avec la réouverture des administrations et des établissements publics en plus des grands commerces et magasins de vente. La relance de ce secteur capital dépendra en partie du respect des mesures de distanciation, de port de masques et d’hygiènes a lancé, un autre habitant du quartier Charaf.

Le jour des retrouvailles a fait le bonheur de la population de Béni Mellal qui est plus jamais appelée à sauvegarder à la province son statut de zone I au moment où le pari à gagner dans la prochaine phase consiste en particulier à relancer l’économie nationale et les activités économiques, avait affirmé mercredi à Rabat le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani lors de la séance mensuelle des questions de politique générale.